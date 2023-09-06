شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا ستواصل مساعدة سوريا لاستعادة النظام ومحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل مساعدة سوريا فى استعادة النظام فى البلاد ومحاربة "الإرهابيين".

وأضاف بيسكوف - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "روسيا ستواصل تنفيذ اتفاقيات سوتشي، بشأن سوريا حتى يتم تنفيذ بنودها بالكامل".

يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والعشائر العربية في شمال شرق سوريا.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الاثنين، تحذيرا بشأن ما وصفه بالتدخل الخارجي في سوريا، حيث وقعت اشتباكات شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال، فضلا عن احتجاجات مناهضة للنظام في الأيام الأخيرة.