شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، تسعة مواطنين فلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مواطن مقدسي أثناء عودته من السفر عبر مطار اللد بمدينة تل أبيب.

وقالت مصادر محلية في قرية العيساوية شمال مدينة القدس المحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة في مطار (اللد) اعتقلت مقدسيا أثناء عودته من السفر.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم، مقدسيين اثنين بعد مداهمة منزليهما في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عقب عملية الاعتقال مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم نور شمس، شرق طولكرم، أثناء مروره عند حاجز صرة العسكري، غرب نابلس، بالإضافة لاعتقال أسير محرر من مخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المدينة ومخيمها، موضحة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تساندها وحدات خاصة "مستعربون" اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل الأسير المحرر واعتدت عليه بالضرب واستجوبته قبل أن تعتقله، كما داهمت منزلي شقيقيه وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين، وشارع جنين – حيفا، وقرب دوار الداخلية، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم، دون أن الابلاغ عن وقوع إصابات، كما تسببت قوات الاحتلال بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم ومحيط دوار الداخلية.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم باعتقال ثلاثة مواطنين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسلمت آخر بلاغا بمراجعة مخابراتها.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرت اليوم بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل والمنشآت والأسوار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

ومن جانبه، بيَّن رئيس بلدية "قراوة بني حسان" إبراهيم عاصي، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت إخطارات بوقف العمل والبناء فيها.