شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: البلاد لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الوطنى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم خطورة النزوح السورى الجديد إلى لبنان، موضحا أن بلاده لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء الأمنية والاقتصادية والإجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للقائم بالأعمال فى السفارة الفرنسية فى لبنان السفير هيرفى ماجرو فى زيارة بروتوكولية يرافقه الملحق العسكرى العقيد جريجورى ميدينا.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات اللبنانية الفرنسية من جوانبها كافة، حيث أكد القائم بالأعمال أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يولى الملف اللبنانى أهمية خاصة مشيرا إلى استمرار الدعم الفرنسى للبنان ومشددا على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.



كما بحث الجانبان فى التعاون العسكرى بين لبنان وفرنسا خصوصا دعم العلاج والقدرات البحرية وغيرها من مجالات التعاون.