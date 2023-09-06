شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى وبوتين يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، على "مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وبحث الطرفان خلال هذا الاتصال "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التى عقدت مؤخراً" فى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى "حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول بريكس "، وفق "واس".