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ولى العهد السعودى وبوتين يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة

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القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد السعودى الأمير والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، على "مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء (واس).


وبحث الطرفان خلال هذا الاتصال "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التى عقدت مؤخراً" فى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى "حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول بريكس "، وفق "واس".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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