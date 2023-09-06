شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر مواطنيها فى اليونان بسبب إعصار "دانيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سفارة الإمارات فى أثينا، تحذيرا لمواطنيها المتواجدين فى الجمهورية اليونانية حيث طالبتهم بتوخى الحيطة، بسبب إعصار "دانيال".

وذكرت السفارة الإماراتية فى بيان لها إنها تهيب بمواطنى الدولة المتواجدين فى الجمهورية اليونانية توخى الحيطة والحذر بسبب إعصار «دانيال».

كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية، والتواصل فى حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل فى خدمة "تواجدى"