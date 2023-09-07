شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب التونسى يناقش الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء بقصر باردو، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات لتنظيم انتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم، والمجهودات التى تبذلها الهيئة لضمان نجاحها.

وأفاد بيان لمجلس النواب التونسى بأن ذلك جاء خلال استقبال بودربالة اليوم لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث سلم بوعسكر إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.



وأشار بوعسكر - خلال اللقاء - إلى ما تضمّنه التقرير من معطيات حول أعمال الهيئة خلال جميع مراحل المسار الانتخابي، وما تقدّمت به من توصيات تهم العملية الانتخابية فى كل جوانبها.