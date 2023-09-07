الرئيس الجزائرى ينهى مهام 11 واليا ووالين منتدبين فى مختلف أنحاء الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قرارا بإقالة عدد من المسؤولين فى البلاد حيث أنهى مهام 11 واليا وواليين منتدبين فى مختلف أنحاء الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

نص القرار على إنهاء مهام مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف وكذا إنهاء مهام نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي وإنهاء مهام درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف.

كما قرر تبون أيضا إنهاء مهام بريمى جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة وإنهاء مهام عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم وكذا روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.

وتضمن القرار أيضا إنهاء مهام كلا من يحياتن يحي بصفته واليا لولاية بومرداسو حرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف ومخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف و بقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي و اليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء