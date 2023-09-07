شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام الأردنى: القبض على 24 تاجرا ومروجا للمخدرات منذ مطلع سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة؛ إذ تم التعامل منذ بداية شهر سبتمبر الجاري مع 14 قضية نوعية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وألقوا القبض خلالها على 24 شخصا من تجار ومروجي المخدرات، وممن يشكلون خطرا على المجتمع.

وأوضح السرطاوي في بيان أن من أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة، إذ جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل خيمة بناها لتخزين وبيع المخدرات في إحدى مناطق المحافظة الخالية من السكان، وألقي القبض عليه، وضبط داخل الخيمة 15 ألف حبة مخدرة، و17 كف حشيش، وسلاح ناري أوتوماتيكي.

وأضاف أنه في محافظة العاصمة عمان تم التعامل مع 3 قضايا ألقي القبض في الأولى على 4 أشخاص (2 منهم مطلوبون بقضايا مخدرات سابقة) داخل شقة استخدمت لغايات الترويج والتخزين، وضُبط داخلها كف حشيش و600 حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في القضيتين الأخريين على مروجين اثنين ضبط بحوزة الأول على 7 كفوف حشيش، والثاني على 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

وتابع، أنه في البادية الشمالية جرت مداهمة أحد أخطر تجار المخدرات الذي ألقي القبض عليه وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة، و30 كف حشيش، فيما جرى في إحدى مناطق البادية الوسطى تحديد مكان مطلوب خطير بقضايا مخدرات وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته أحد المروجين، وضبط بحوزتهما على 3 كفوف حشيش وكميات معدة للبيع من مادة الكريستال والكوكايين المخدرة، كما دوهم مطلوب آخر مصنف بالخطر في إحدى مناطق البادية الوسطى أيضا وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وبين أنه في محافظة معان وبعد مقاومة شديدة استخدم فيها أحد تجار المخدرات والمطلوب بستة طلبات بقضايا مخدرات، سلاحا ناريا، تمكنت قوة أمنية من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح الناري المستخدم.

وفي محافظة إربد قال، إنه جرى التعامل مع قضيتين لمروجي المخدرات، ألقي القبض في الأولى على مروج وضبط بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة و1000 حبة مخدرة، ونصف كغم من مادة الحشيش، فيما ضبطت 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة المروج الآخر وإلقاء القبض عليه.