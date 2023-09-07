شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة يؤكد استعداده لدعم موريتانيا لتنفيذ سياسياتها الإنمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكيم شتاينر المدير العام والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، استعداد هيئته لدعم موريتانيا في مجال صياغة وتنفيذ سياسياتها الإنمائية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.



وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان أن شتاينر أكد أهمية التعاون مع موريتانيا خلال جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، مساء /الاربعاء/، على هامش أعمال قمة المناخ بنيروبي.



وأضافت الوزارة أنه تم خلال المباحثات استعراض أوجه التعاون بين موريتانيا والبرنامج وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبان آفاق دعم موريتانيا في مجال تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.