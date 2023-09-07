شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 6 آخرين جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقل الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، محمد نادر حميدة (19 عاما)، وتقي الدين صالح مناصرة (26 عاما)، وعلي كريم كامل عساكرة (18 عاما) من منطقة العساكرة شرقا، بعد أن داهمت منازل ذويهم.