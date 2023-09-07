شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" فى زيارة رسمية.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالى، أن رئيس المجلس، سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان.

ويرافق رئيس المجلس - خلال الزيارة - وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.