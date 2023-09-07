شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولة تسلل 1200 سورى عبر الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سورى عند الحدود اللبنانية السورية بطريقة غير شرعية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالى، جاء ذلك فى بيان للجيش اللبنانى اليوم حول جهود مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعى عبر الحدود البرية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أحبط محاولات تسلل لأكثر من 1550 سوريا عبر الحدود البرية خلال الشهر الماضي. وتنامت ظاهرة محاولة تسلل سوريين للحدود البرية، وهي الظاهرة التي وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان،ويبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم ملف التسلل عبر الحدود البرية ضمن جدول أعمال من 27 بندا.

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