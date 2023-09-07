شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى وولى العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب العاهل السعودى -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الخميس/- عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حيث أعرب عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل، المزيد من التقدم والازدهار.