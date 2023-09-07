شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدنى ضرورة لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية عبدالله الراجحى، إن إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدنى سيسهم فى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فى مجال الطيران وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف الراجحى - فى تصريح اليوم /الخميس/ عقب ترؤسه وفد دولة الكويت ممثلا عن الإدارة العامة للطيران المدنى فى اجتماع لجنة النقل الجوى ال19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية بدبي، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن إنشاء الهيئة الخليجية ضرورى من أجل توحيد القوانين واللوائح وتعزيز السلامة والأمان والتنافسية وتنمية القطاع السياحى وتحقيق فوائد عديدة تعود بالنفع على الدول الأعضاء والمسافرين على حد سواء .



وأوضح أن الاجتماع بحث أيضا عددا من المواضيع من بينها المطالبات المالية على شركات الطيران الأجنبية بالإضافة إلى التدريب فى مجال الطيران المدنى ودعم وتسهيل سبل التعاون بين سلطات الطيران المدنى فى المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج.



ولفت الراجحى إلى أن التعاون الوثيق بين الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى له أثر بالغ فى تطوير قطاع النقل الجوى فى الكويت ومنطقة الخليج.



وبين اهتمام اللجنة فى إسراع وإنجاز هيئة مختصة بالطيران المدنى لدول مجلس التعاون حيث تمت مناقشة كل العراقيل وتذليل الصعوبات لتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بإنشائها ومواجهة التكتلات العالمية والإقليمية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ومواطنيها وشركات الطيران التابعة لها.



وأشاد الراجحى بما تتمتع به الدول الأعضاء من إمكانات بشرية وفنية ومادية تخولها أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة وقادرة على النهوض باقتصادات دول المنطقة بشكل عام على جميع الصعد منها قطاع الطيران متمنيا للجنة وأعضائها كل التوفيق لإنجاح المطلوب منها بأقرب وقت وتحقيق رؤية دول المجلس الإيجابية نحو الطيران المدنى بشكل عام.



يذكر أن دولة الكويت شاركت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدنى فى اجتماع لجنة النقل الجوى الـ19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية فى دبى بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة جدول الأعمال المعتمد، لا سيما إعداد الدراسات والخطوات لإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدنى والنظر فى متطلبات إنجاح هذا المشروع وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه.