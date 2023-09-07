شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: قريبا سيتم القضاء على التمرد وينعم الشعب السودانى بالسلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه أطلع القيادة القطرية على تطورات الأوضاع فى السودان على خلفية تمرد قوات الدعم السريع على الدولة، مضيفا: " قريبا سيتم القضاء على هذا التمرد وينعم الشعب السودانى بالسلام والاستقرار".



ونقل إعلام مجلس السيادة فى بيان اليوم، عن البرهان القول إن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفا أن المرحلة الحالية هى لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى.



وأشار البرهان إلى أن زيارته لدولة قطر جاءت لتقديم الشكر لما تقوم به من دعم مستمر للشعب السوداني.



وتابع البرهان: "نحن فى القوات المسلحة نطمئن الشعب السودانى بأننا ماضون فى استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدنى الديمقراطى بعد القضاء على هذا التمرد".