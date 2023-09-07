شكرا لقرائتكم خبر عن المالكى يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق تعيين ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين الكسندر ستوتزمان.

ورحب المالكي بممثل الاتحاد الأوروبي الجديد، ستوتزمان، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين في مختلف المجالات، مؤكدا جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يخذلنا أبدا، كما نتطلع للعمل سويا لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن ثقة دولة فلسطين عالية بالاتحاد الأوروبي لالتزامه بالمبادئ الدولية التي تضمن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن "انفتاح دولة فلسطين لجميع أشكال الحوار الهادف لبناء أفق سياسي حقيقي لرفع الظلم عن شعبنا، وحماية ما تبقى من حل الدولتين".

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية تقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

من جانبه، أكد ستوتزمان استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي والمالي لفلسطين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات مع الشعب الفلسطيني وقيادته وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم التباين في مواقف بعض الدول داخل الاتحاد، إلا أن عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل على سلم أولويات الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية اللقاء، أكد المالكي لـ" ستوتزمان" أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بكافة قطاعاتها على أتم الاستعداد للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه في دولة فلسطين، متمنيا له النجاح والتوفيق.