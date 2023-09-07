المركزى التونسى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

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القاهرة - سامية سيد - أبقى البنك المركزى التونسى، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة، بحسب سكاى نيوز.

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسى فى ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذى كان الرفع الثالث لسعر الفائدة فى العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوى إلى 9.3 بالمئة فى أغسطس من 9.1 بالمئة فى يوليو.

وقال البنك فى بيان، إن العجز فى حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين فى الخارج.

وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثانى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقال المعهد الوطنى للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادى سجل نموا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة فى السنة الماضية".

وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".

وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحى نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطنى خلال الأشهر الأخيرة والذى من المرتقب أن يمتد على باقى السنة الحالية".

وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتى صدرت فى بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".