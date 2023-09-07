شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /الخميس/ نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال المتمركزة فى عرض بحر شمال القطاع، فتحت نيران رشاشاتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقتى السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.



يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومى ملاحقة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ومن جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقدسيا على هدم محله التجارى فى بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن الفلسطينى نافز زيتون على هدم محله التجاري، بحجة البناء دون ترخيص.



وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت فى وقت سابق اليوم، بهدم ثلاثة منازل فى بلدة سلوان، تعود للمواطنين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر.



وفى السياق، أجبر مستوطنون، مساء اليوم، أحد رعاة الأغنام على ترك المراعى فى الأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنين أجبروا الشاب أحمد حسين دراغمة، على ترك المراعي، أثناء رعيه ماشيته فى الفارسية، بالأغوار الشمالية.