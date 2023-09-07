شكرا لقرائتكم خبر عن جلستان لمجلس الوزراء اللبنانى الاثنين المقبل لبحث مستجدات النزوح السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الوزراء اللبنانى، جلستين الأسبوع يوم الاثنين المقبل، إحداهما لبحث مستجدات النزوح السورى إلى لبنان، فيما تستكمل الجلسة الثانية بحث مشروع قانون الموازنة لعام 2024.

وأكد مجلس الوزراء اللبنانى أنه سيعقد جلسة، فى الحادية عشرة صباح يوم الاثنين المقبل، مخصصة فقط لبحث التسلل غير الشرعى للنازحين وخصوصًا بعدما تم مناقشة الموضوع بشكل مستفيض فى جلسة اليوم التى أكد خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن الجلسة المقبلة سيشارك فيها قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية فى البلاد.



فيما تعقد الجلسة الثانية عصر يوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون موازنة العام القادم 2024، وذلك بعدما بدأ المجلس اليوم فى عرضها خلال جلسة خاصة عقدت عصر اليوم.