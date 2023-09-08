شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود وعيان حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر.

وتستهدف سلطات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الخميس، 14 فلسطينا من مدن الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القوات اعتقلت خمسة شبان، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران أحدهما من قرية ترمسعيا شمالا والآخر من مخيم الجلزون، وشقيقين من قرية بلعين، غرب رام الله بعد أن داهمت منازلهما، وفتشته.. كما اعتقلت طفلا من قرية بردلة في الأغوار الشمالية، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.

وأشارت المصادر إلى قيام القوات باعتقال شابين قرب مفترق بلدة يعبد، غرب جنين، حيث أوقفت سيارة كانا يستقلونها.. وأصابت شابا بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة فلسطينيين بعد دهم منازلهم وتفتيشها، واعتقلت ثلاثة آخرين في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم.