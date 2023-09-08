شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: انطلاق الحملات الانتخابية لـ"الوطنى الاتحادى" الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، إن الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى تنطلق الإثنين المقبل.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وجهت لجان الإمارات السبع، بتسليم المرشحين النهائيين لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية والتى ضمت 398 ألفاً و879 عضواً، تساعد المرشحين النهائيين فى التعرف على أعضاء هيئاتهم الانتخابية والتواصل معهم واستقطابهم، وفق صحيفة البيان .

وأفادت الوزارة خلال ورشة تعريفية نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً، بأن اللجنة الوطنية، وجهت لجان الإمارات وتحديداً في المقار الـ 9 المعنية بتسجيل المرشحين على مستوى الدولة، بضرورة توفير قوائم بأسماء الناخبين، وتسليمها شخصياً للمرشحين النهائيين، مشيرة بأن هذه القوائم ستسلم شخصياً للمرشحين دون غيرهم.

وحذرت الوزارة المرشحين من استغلال القوائم في التواصل مع المرشحين قبل انطلاق موعد الحملات الانتخابية ، مشيرة في الوقت نفسه بأن تنفيذ أي حملات دعائية قبل فترة الدعاية الانتخابية يعتبر مخالفة قانونية قد يترتب عليها إجراءات وعقوبات وفقاً لما هو وارد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ونوهت بأن اللجان المحلية في كل إمارة ستمنح المرشحين قوائم بأسماء هيئاتهم المحلية، حيث سيحصل 118 مرشحا عن إمارة أبوظبي على قائمة تضم 126779 عضواً ،وسيحصل 57 عضواً من إمارة دبي على قوائم تضم 73181 عضواً، كما ستمنح لجة إمارة الشارقة لـ 50 مرشحاً قوائم بأسماء 72946عضواً، وستمنح لجنة إمارة عجمان لـ 21 عضواً قائمة بأسماء 12600عضواً، وستمنح إمارة أم القيوين مرشحيها الـ 14 قوائم بأسماء 7577 عضواً يمثلون الإمارة، اما رأس الخيمة فقد وفرت قوائم بأسماء 62197 عضواً، سيتم منحها لمرشحيها الـ 34، فيما وفرت إمارة الفجيرة لمرشحيها الـ 15 قائمة بأسماء 43599 عضواً.