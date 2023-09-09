شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: الدولة ستتصدى لكل اللوبيات المفتعلة للأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة ستتصدى لكل اللوبيات التي تتحرك دائما من أجل التنكيل بالشعب التونسي، عبر افتعال الأزمات، مشيرا إلى أن هدف هذه اللوبيات هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بأي طريقة كانت.

وقال الرئيس التونسي -خلال زيارته الجمعة لوزارة الزراعة- إن من يحاول تأجيج الأوضاع ويعتقد بأن الدولة لن تحاسبه فهو مخطئ، مضيفا أن هذه الأزمات المفتعلة يتم استغلالها من جانب هؤلاء في الانتخابات، فهم لا يهتمون إلى الشعب، بل كل همهم الوصول إلى مبتغاهم.

وطمأن الرئيس الشعب التونسي على التزام الدولة بمدهم بالمواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن الدولة لن تتركهم، واعدا التونسيين بتطهير مؤسسات الدولة من كل من يحاول إعاقتها.

وأكد أن من لا يحب خدمة الدولة التونسية فليس له مكان داخل مؤسساتها، داعيا الشعب التونسي إلى العمل، حيث لا يمكن خلق الثروة إلا بالعمل.

وشدد الرئيس على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إنهاء ما وصفه بالاحتكار المقنع، ووجه بضرورة حل ما يعرف بتشتت الملكية والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي.