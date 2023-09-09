شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية تتوقع وفاة ألف شخص فى زلزال المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تقييمها للخسائر المرتبطة بالزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في المغرب، من محتملة إلى خسائر كبيرة محتملة.

وذكرت الهيئة الأمريكية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن احتمال مقتل ألف شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، يظل قائما بنسبة 34%، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية المحتملة التي وضعتها تحت تصنيف "الإنذار الأحمر".

وأضافت أنه من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق، مقدرة وقوع خسائر اقتصادية قد تصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وأشارت إلى أن سكان المنطقة معرضون للخطر بسبب نوعية المباني السائدة فيها، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود بعض المباني المقاومة للهزات، فإن هناك الكثير منها عرضة للخطر، لا سيما أنها مبنية من الطوب الطيني غير المسلح.

وبلغت قوة الزلزال 6,8 درجة على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

وتسبب الزلزال بمقتل أكثر من 632 شخص - حتى الآن - وأضرار مادية كبيرة، حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.