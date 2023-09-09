شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الرسمى المغربى: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى820 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين672 مصابا، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وتعبأت منذ الساعات الأولى، على غرار الوقاية المدنية بالعرجات، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.