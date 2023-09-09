شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحقيق تهدئة شاملة بمخيم عين الحلوة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة من الأطراف كافة، مؤكدا حرصه على تحقيق هذه التهدئة وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أنه تم - خلال الاتصال - بحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.

وكانت حالة من الهدوء الحذر قد سادت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا في محافظة الجنوب اللبنانية، أمس الجمعة، بعد التوصل لتوافق حول إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار داخل المخيم والصادر في أوائل شهر أغسطس الماضي.