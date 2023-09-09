شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء الهند يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" والفرص الواعدة لتعزيزهما بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإماراتي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرق الجانبان إلى القضايا المطروحة المطروحة على أعمال القمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك، خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.