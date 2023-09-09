شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقدم التعازى للمغرب فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت، الجزائر اليوم السبت، تعازيها للشعب المغربي، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش ليلة السبت.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن التلفزيون المغربى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 قتيلا و672 مصابا، فيما تتوقع هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية وفاة ألف شخص فى الزلزال.