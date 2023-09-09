شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعرب عن خالص التعازي للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجيَّة العراقية في بيان صحفي، السبت، عن خالص التعازي والمواساة، للمملكة المغربيَّة الشقيقة، حكومةً وشعبًا، إثرَ الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربيَّة يوم أمس الجمعة، وألحق أعداداً من الضحايا والجرحى، وأضرارًا مادية كبيرة.

وتوجهت وزارة الخارجية العراقية إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى820 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين672 مصابا، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

في مصر، عقد المعهد القومى للبحوث الفلكية، مؤتمرا إعلاميا، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، بمشاركة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

وفى البداية قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن منطقة مراكش واحدة من المناطق الجيولوجية والزلزال الذى شهدت قوته متوسطة 7 درجات على مقياس ريختر، لافتا إلى أنه يعتبر واحد من أكبر الزلازل التى ضربت المغرب خلال الـ 50 سنة الأخيرة .

وتابع: منطقة مراكش منطقة تتميز بأنها مبانى قديمة تاريخيا تم انشاءها دون اتباع كود زلزالى وطبيعة المبانى معظمها من الطوب اللبن مما ساعد فى عملية التصدع والانهيارات ، موضحا أن منطقة الزلزال منطقة جبلية وهناك انزلاقات صخرية قد تفاقم من عدد الضحايا ، متمنا الشفاء العاجل للمصابين.