شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفتح مجالها الجوى وتبدى استعدادها لتقديم المساعدات للمملكة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم السبت: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوى أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين، بحسب البيان.

إلى ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي المساعدة على المغرب بعد الزلزال العنيف (7 درجات على مقياس ريختر) الذي ضرب منطقة الحوز-مراكش، وخلّف، وفق آخر حصيلة لوزارة الداخلية المغربية، 820 وفاة و672 إصابة؛ من بينها 205 إصابات خطيرة.

وأعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال قمة العشرين المقامة في العاصمة الهندية نيو ديلهي، استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة المغرب.

ونشر ميشيل، على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، تدوينة قال فيها: "يا لها من أخبار فظيعة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب"، مضيفا: "أفكاري مع الضحايا ورجال الإنقاذ الذين يقومون بعمليات البحث."

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.