شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوما بإلغاء إشراف جهاز متابعة الأداء الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الصباح مرسوما بتعديل البند 6 من المادة 2 من المرسوم بشأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، وفق "القبس" .

ونص المرسوم الذي ستنشره الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" غداً على أن "يستبدل بنص البند 6 من المادة 2 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 النص التالي: "متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة".

وكان البند 6 المعدل من المادة 2 من المرسوم ينص على "متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة، والإشراف على أعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية ويكون رئيس الجهاز رئيساً لهذا المجلس".