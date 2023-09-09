شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار قوات الجيش المغربى لإغاثة متضررى الزلزال الأعنف فى تاريخ المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنفرت القوات المسلحة المغربية، السبت، لإغاثة متضررى الزلزال الأعنف فى تاريخ البلاد، وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية فى بيان لها السبت: "بتعليمات من الملك محمد السادس، القوات المسلحة الملكية تنشر بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبى جراحى ميداني".

وأضافت: "تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية".



قوات الجيش المغربى

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضرورى لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطرق المؤدية إلى المنطقة الجبلية المحيطة بمركز الزلزال كانت مزدحمة بالمركبات ومغلقة بالصخور المنهارة، مما أبطأ جهود الإنقاذ.



قوات الجيش المغربى

وذكرت وكالة المغرب العربى للأنباء أن شاحنات محملة بالبطانيات وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة توجهت إلى المنطقة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية المغربية، فى الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات فى أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.



سيارات تابعة للجيش المغربى

وبحسب وكالة المغرب العربى للأنباء، استنفرت منذ الساعات الأولى، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.