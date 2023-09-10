شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكى يتقدم برسالة تعزية لملك المغرب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الاوكرانى فلوديمير زيلينسكى، السيت رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس ، لتقديم التعزية في ضحايا الزلزال امدمر الذى ضرب البلاد.

وكتب زيلينسكي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه يتوجه بأحر التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وكل المغاربة في الأرواح التي أزهقت من جزاء الزلزال المروع في منطقة مراكش.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أن أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب.