شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. وجوب سداد الأجنبى المديونيات المستحقة للدولة قبل تجديد إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنه يتعين على كل أجنبي راغب في تجديد إقامته بالدولة سداد المديونيات المستحقة عليه قبل التجديد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة - في بيان - "يمكن للأجانب سداد المديونيات المستحقة للدولة عن طريق المواقع الإلكترونية للجهات الدائنة أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)".

وأشارت إلى تفعيل الربط الآلي بين القطاعات المعنية في الوزارة لتحصيل المديونيات المستحقة؛ وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، داعية الجميع إلى الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، إذ إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام بالكويت.