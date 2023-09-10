شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع نظيرة الفرنسي سيباستيان لوكورنو، سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان - أن الوزيرين ناقشا التعاون على مستوى العمليات والترتيبات الفنية بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيرتها الفرنسية فيما يتعلق بالجوانب التدريبية، بالإضافة إلى استعراض أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن الشيخ أحمد الفهد أشاد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء يعكس حرص الجانبين على المضي قدما نحو آفاق أشمل في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية بهدف توحيد الجهود وتحقيق الانسجام وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه، أعرب الوزير الفرنسي لوكورنو عن سعادته بزيارته لدولة الكويت والتي تأتي تأكيدا على تطلع بلاده الدائم إلى تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الكويت على النحو الذي يلبي تحقيق الشراكة والتعاون العسكري الذي يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

وكان وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وصل إلى الكويت ظهر اليوم وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من كبار قيادات وزارة الدفاع الكويتية.