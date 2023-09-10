شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يرحب بقرار انضمام الاتحاد الأفريقى لمجموعة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الأفريقى إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد يومى 9 و10 سبتمبر الجارى بنيودلهي.

وأثنى جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، على هذا القرار الصائب واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التى ستفضى إلى مكاسب متبادلة للجانبين، وسيسهم فى تعزيز مشاركة الدول الأفريقية الشقيقة فى قرارات ومواقف اقطاب الاقتصاد العالمى، كما ستعزز من قدرة القارة الأفريقية على المساهمة فى حل القضايا العالمية المحورية مثل التغير المناخى وأمن الطاقة والأمن الغذائى وغيرها.

وأعرب المتحدث عن الأمل فى أن يحظى طلب جامعة الدول العربية الحصول على ذات الوضعية بالموافقة، مشيرًا إلى أن تحرك الجامعة مؤخرًا فى هذا الصدد مذكرًا بأن الملفات التى تعالجها المجموعة تهم المنطقة العربية بشكل مباشر، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل وتسهيل التبادل التجارى والقضاء على الفقر.

كما نوّه المتحدث الرسمى بالدور الاقتصادى لجامعة الدول العربية، إذ تشرف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، فضلًا عن الإنجازات التى حققتها فى باقى مجالات التكامل الاقتصادى والشراكات الاقتصادية التى تقيمها مع المجموعات الإقليمية والدول الفاعلة.