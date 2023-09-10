شكرا لقرائتكم خبر عن الخصاونة: الأردن والسعودية "قلب واحد ويتنفسان برئة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن والسعودية "قلب واحد ويتنفسان برئة واحدة".



جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة ، اليوم الأحد، في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له.



وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي.



وأشار الخصاونة إلى تاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتجذرها، والتي تستند إلى أواصر المحبة والتآلف الأخوي.



وشدد رئيس الوزراء الأردني على أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، سواء على مستوى القيادتين الحكيمتين، أو على المستويين الحكومي والبرلماني، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد من مسؤولي كلا البلدين الشقيقين، وسعيهم الحثيث والمستمر لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.



كما أشاد بمستوى التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، والذي تعكسه اللقاءات المتبادلة والمستمرة، وما يتمخض عنها من نتائج من شأنها أن تخدم العلاقات بين البلدين وقضاياهما المشتركة.



ونوه الخصاونة إلى أهمية دور اللجنة الأردنية – السعودية المشتركة التي انعقدت أعمالها في الرياض الشهر الماضي، ومختلف أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وكذلك مجلس التنسيق الأردني - السعودي في تعزيز آفاق التعاون الثنائي والأخوي على مختلف المستويات، في ظل الحركة النشطة للمشاريع الاستثمارية والتنموية.



كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية، كمشروع الرعاية الصحية والمستشفى التعليمي، الذي تنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، والذي سيتم تدشين أعمال البنية التحتية له قريبا.



بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عمق علاقات الأخوة الصادقة بين المملكة العربية السعودية والأردن، والتي يعمل البلدان دوما على تعزيزها وتجذيرها، إنفاذا لرؤى قيادتيهما الحكيمتين، وبما يخدم مصالحهما وقضاياهما المشتركة.



وأعرب آل الشيخ عن سعادته بنتائج الزيارة التي يجريها إلى الأردن، والتي تأتي في إطار السعي المتبادل بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب الأردني لتعزيز آفاق التعاون والتبادل على المستوى البرلماني، انسجاما مع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وحضر اللقاء أعضاء من لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – الأردنية يمثلون لجانا مختلفة من مجلس الشورى السعودي.