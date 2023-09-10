شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال المغرب.. المغاربة يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المغاربة في شتى أرجاء المملكة صلاة الغائب، الأحد، ترحما على ضحايا الزلزال المدمر الذn أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، بحسب أحدث الأرقام الرسمية، بحسب سكاى نيوز.

وأدى المصلون صلاة الغائب فى مساجد المغرب بعد صلاة الظهر.

صلاة الغائب

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لأداء صلاة الغائب فى مناطق متعددة في المغرب مثل الرباط وطنجة وأسفي وغيرها.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت، مساء السبت، أنه ستقام بجميع مساجد المغرب صلاة الغائب، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربى، الملك محمد السادس.

وكانت صلاة الغائب ضمن مجموعات إجراءات أصدرها الملك المغربى، بما في ذلك إعلان الحداد الوطني 3 أيام وتسريع عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الأقسى فى تاريخ البلاد منذ 60 عاما.