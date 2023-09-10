شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن السديس: رسم مسار دينى تعظيمى لرسالة الحرمين الوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالحرمين، أن الرئاسة تعمل بطموح وشغف؛ لتعظيم رسالة الحرمين الوسطية، كون هذه الرسالة رسمت مسارًا دينيًا رائدًا، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وماضية في تحفيز الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينهم؛ لخدمة قاصدي الحرمين.وفق بيان لرئاسة الحرمين.

وأشار إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تقدم العديد من المبادرات الدينية، لخلق منظومة عمل دينية لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميا واثراء التجربة الدينية للقاصدين وتدعيم الدروس الدينية والعلمية والخطب .

ومن جهة أخرى ، كثف السديس لقاءاته مع العديد من القيادات الدينية ومسؤولي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطوفين في المسجد الحرام لشحذ الهمم والتحفيز للمرحلة القادمة التي تتطلب حراكا دينيا للتفاعل والتناغم من متطلبات المرحلة ومنطلقات رئاسة الشؤون الدينية المتجددة لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.

وقال ، خلال لقائه بعدد من قيادات الإدارات الدينية للحرمين الشريفين، إن رئاسة الشؤون الدينية تحمل على عاتقها رسالة سامية، عظيمة المضامين والرؤى، وتدخل قريبًا في مرحلة متجددة من عطاءتها الوثابة.

وأشار إلى اقتران العطاءات بالتقانة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإعلام الرقمي الديني، والشاشات والمعارض الدينية الرقمية، والترجمة إلى اللغات العالمية، المواكبة لرؤية 2030، وفق أعلى معايير التجويد؛ وصولًا للمستهدفات الدينية، ورسالة الحرمين العلمية والدينية والإنسانية عالميًا.

فيما اطلع مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ على الخطط والبرامج المتجددة، التي تعتزم الرئاسة تنفيذها في المرحلة القادمة؛ لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد السديس حرص رئاسة الشؤون الدينية على تأهيل الكفاءات الميدانية الدينية، بما يتناسب والمنطلقات المتجددة للرئاسة.

والتقى السديس أيضا مع عدد من المطوفين ومنسوبي ادارة المطوفين وحثهم على ضرروة تأهيل المطوفين دينيًا وعلميًا؛ ليتمكنوا من أداء عملهم ورسالتهم الدينية بإحكام ورسوخ، ولمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه مقدمي خدمة التطويف بحذق وتميز، لبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إثراء تجربة القاصد دينيًا.