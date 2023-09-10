شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القيادة اليمنى" يؤكد الحرص على دعم المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، حرص المجلس والحكومة اليمنية على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها فى مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأحد/ ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربونى، ورئيسة بعثة اللجنة فى اليمن دافنى ماريت، حيث أشاد العليمى بدور اللجنة الدولية فى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمنى وحماية ضحايا الأزمة التى أشعلتها الميليشيات الحوثية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).



ودعا العليمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودها الإنسانية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، ودفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطى الجاد مع المبادرات المتعلقة بإنهاء معاناة آلالاف المحتجزين والمختطفين.



ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر أمام انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان.