شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم للقوات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأحد، أن 20 عنصراً من حركة الشباب الصومالية، لقوا حتفهم عندما تصدى الجيش الصومالي لهجوم بمدينة أوطيغلي على بعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو.

ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن المسلحين شنوا هجوماً على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة بمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب.

وأضافوا أن "الجيش تصدى للمسلحين وقتل 20 منهم وأصاب آخرين".