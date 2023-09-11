شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يشيد بالجهود الإنسانية للصليب الأحمر في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري بالتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المناطق اليمنية، من خلال مستشفياتها الميدانية وخدماتها العلاجية، ودورها الفعال في تنفيذ عدد من صفقات تبادل المحتجزين والمختطفين.

ودعا الداعري خلال لقائه الأحد، بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر - إلى تكثيف الضغوط على عناصر الحوثي للإفراج عن الكل مقابل الكل، ومنع استخدام هذا الملف الإنساني كورقة ابتزاز لتنفيذ مطالب سياسية من قبل هذه المليشيا.

وأشار الداعري - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية - إلى الجرائم التي ترتكبها عناصر الحوثي بحق اليمنيين، خاصة زراعة الألغام بشكل عشوائي وتصنيع العبوات والمتفجرات والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الذين يسقطون بشكل شبه يومي، موضحا أن آثار هذه الكارثة ومخاطرها ستبقى لعقود قادمة.

وأكد وزير الدفاع اليمني تقديم وزارته كافة التسهيلات وتذليل مختلف الصعوبات بما يمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها على أكمل وجه.