شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال.. وفيات ومفقودين في ليبيا بسبب سيول المنطقة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، عن وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة الشرقية.

وقال الدبيبة، في مقطع مصور نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك»: «وصلتنا تقارير عن وفاة الجاج عثمان بوخويدم، ومفقودَيْن، وطلبنا من جميع المؤسسات ذات العلاقة المسارعة في توجيه المساعدة والدعم الكامل».

وتعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وأطلقت عدة مناطق نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.

وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في الجبل الأخضر شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في مناطق شحات وسوسه وتاكنس والمرج ومنطقة بطه شرقي البلاد.

سوسة مدينة منكوبة

وأعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبد الحكيم الحاسي، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن "مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات"، مؤكداً أن "السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض بالجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا".