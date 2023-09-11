شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.".

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى إكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:15 .

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 19:33 والجزر الأول عند 14:32 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب أحياناً .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 31 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 35 %