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رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى إريتريا

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القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية. 

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس سوف يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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