مصادر ليبية: ارتفاع ضحايا إعصار دانيال لـ25 شخصا و"درنة" تتعرض لكارثة

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية ليبية ارتفاع عدد ضحايا اعصار دانيال إلى 25 شخصا وتسجيل مفقودين فى الإعصار الأمر الذى يضرب البلاد وتحديدا مدن المنطقة الشرقية منذ مساء السبت الماضي.

وأكدت المصادر انهيار مبنى سكنى من عدة طوابق فى مدينة درنة شرقى البلاد التى تعانى وضع كارثى، مرجحة ارتفاع عددٍ الضحايا خلال الساعات المقبلة بعد حصر دقيق للضحايا.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.

وناشدت مديرية أمن درنة الليبية، الأحد، سكان المناطق الساحلية وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق فى أسرع وقت وعدم ترك أى منقولات ثمينة فى منازلهم.

وقالت المديرية فى بيان نشره مكتبها الإعلامى أن على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أى منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائى أثناء المغادرة تحسبًا لأى طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادى الشواعر.

وأعلنت مديرية أمن درنة الليبية، أنها باشرت منذ أمس السبت، فى إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر فى المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأى طارئ ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم 6 لتأمين مدينة درنة وضواحيها.

بدوره، وجه مدير إدارة الفروع بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية فى ليبيا صلاح القطرانى، نداء استغاثة عاجل ة بعد غرق عدد من المنازل ومحاصرة العائلات نتيجة العاصفة التى ضربت المنطقة، مخاطبا جميع الجهات المسؤولة والمعنية بمساندتهم، ودعمهم فى منطقة -تاكنس ومدور الزيتون- (127) كيلو متر شرق مدينة بنغازى، نتيجة غرق العديد من المنازل، ومحاصرة عدد من العائلات، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 4 أمتار، نتيجة المنخفض الجوى الذى يضرب السواحل الليبية منذ السبت الماضي.

من جهته أفاد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس بمدينة المرج الليبية أنور صالح لوكالة الأنباء الليبية "بأن الوضع فى منطقة تاكنس كارثى للغاية، حيث تم تأكيد غرق 500 منزل بشكل تام، ومحاصرة العائلات، كما غرقت منازل فى الطابق الأرضى دون تسجيل أى خسائر بشرية.

وشكلت ليبيا لجنة للإغاثة والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية بتنسيق من القوات المسلحة الليبية وبلدية بنغازى ومجموعة من الجهات المحلية مثل المستشفيات والمدارس بمدينة بنغازى، وتعمل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبى على مساعدة الأسر التى تم إخلاء منازلها إلى الانتقال إلى أماكن الإيواء المخصصة.