شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الإعدام بحق إرهابى شارك بعمليات ضد القوات الأمنية فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات نينوى بالعراق، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابى لانتمائه إلى مجموعات إرهابية منذ عام 2006 والمشاركة ضد القوات الأمنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الإرهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على أرتال القوات الأمنية فى قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، إضافة إلى تنصيبه بعدة مناصب خلال فترة عمله معهم، وكذلك المشاركة مع عصابات داعش الإرهابية في دخول مدينة الموصل. وأضاف أن "الإرهابي تولى صفة مسؤول في ديوان العشائر ثم أصبح قائدا في المعارك وشارك فيها ضد القوات الأمنية حاملا السلاح و مرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الإجرامية".

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