شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تنكس علمها 3 أيام حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة المرأة العربية تنكيس علمها بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة مخلفًا آلاف القتلى والمصابين.

وقالت منظمة المرأة العربية فى بيان لها : قلوبنا مع المغرب الشقيق وندعو الله أن يحفظ هذا الوطن العزيز، ويتغمده بلطفه، وأن يرحم الضحايا، ويمن على المصابين بالشفاء، ويلهم أهلنا في المغرب الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قالت إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1037 حالة وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 9 سبتمبر.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.