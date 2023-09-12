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القوات المسلحة الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة بوسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - استعادت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية، اليوم الاثنين، منطقة "عيل غرس" التابعة لإقليم جلجدود بولاية جلمدج وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم إن ميليشيات الخوارج فرت من المنطقة، التي تعد أهم معقل لها، وذلك قبل وصول القوات المسلحة الصومالية التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها الإرهابيون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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