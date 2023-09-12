شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحكومة الموريتانية عن خالص تعازيها ومواساتها للدولة الليبية في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في مواجهة هذه المحنة وآثارها.