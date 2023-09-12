شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يرحب بإعادة فتح النمسا لسفارتها فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، بإعادة فتح سفارة النمسا فى بغداد، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج، المشاورات السياسية مع النمسا والعلاقات المستمرة بين البلدين.

وقال حسين - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره النمساوى، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء، إنه "تم بحث سبل إعادة الخطوط الجوية النمساوية إلى العاصمة العراقية بغداد".

وكشف عن طبيعة تواجد القوات النمساوية فى العراق، حيث قال إنها موجودة في إطار الاستشارة والتدريب، موضحا أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضى البلد في إطار الاستشارة والتدريب لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات.

وأضاف أن العراق يمتلك قوات كافية ولا يحتاج لأي قوات أجنبية قتالية، مشيرًا إلى أن الحكومة النمساوية قررت إرسال 10 عناصر إلى العراق، لتقديم الاستشارة والتدريب.

ووقع وزير الخارجية العراقى مع نظيره النمساوى فى العاصمة بغداد، فى وقت سابق اليوم، اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي في العراق.